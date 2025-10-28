Nemmeno il tempo di rivederlo in campo, che deve dare subito forfait: ecco perché Sabiri non è stato convocato contro l'Inter

Nelle ultime ore si è parlato tanto della scelta di Stefano Pioli di inserire a sorpresa in campo durante Fiorentina-Bologna Abdelhamid Sabiri, con il marocchino che ha fatto il suo esordio in Serie A con la maglia viola giocando 26 minuti.

Subito forfait

Tanta corsa e buona volontà per l'ex Sampdoria, che è stato protagonista del finale viola con la rimonta della Fiorentina ai danni del Bologna. Nemmeno il tempo di vederlo in campo che, però, il giocatore è subito costretto al forfait.

Il problema

Il suo nome non è apparso tra i convocati per Inter-Fiorentina (LEGGI QUI). Un'assenza il cui motivo è da trovare in un problema fisico accusato da Sabiri. Nello specifico il giocatore ha rimediato una contusione contro i rossoblù e non ci sarà a San Siro.