La Fiorentina va avanti con Pioli: Il lungo colloquio post gara. E il tecnico ha un grande rammarico
La Fiorentina va avanti con Stefano Pioli. Lo abbiamo scritto ieri, lo leggiamo stamani anche sui principali mezzi di informazione che parlano della Viola.
Lungo colloquio e fiducia
Stavolta non c’è una posizione ufficiale della Fiorentina, non c'è un endorsement da parte di Daniele Pradè così come avvenuto dopo la sconfitta contro il Como, ma subito a fine partita, si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, c'è stato un lungo colloquio tra la dirigenza e l’allenatore per fare il punto della situazione.
Il rammarico di Pioli
In camera caritatis è stata ribadita la fiducia al tecnico parmigiano che di suo ha soprattutto un rammarico: “Mi aspettavo un risultato diverso. Una squadra che crea così tanto contro un avversario che aveva subìto un solo gol e si era presentata qui con la miglior difesa d’Europa, non doveva perdere”.