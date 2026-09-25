Di Gennaro: "Oulai è un piccolo Iachini, Fagioli unico insostituibile. Gonçalves lo vedo anche come mezzala offensiva"

L'ex Fiorentina Antonio Di Gennaro ha parlato a Il Corriere dello Sport-Stadio, intervenendo sulla possibile coesistenza di Fagioli e Oulai nel centrocampo di Paolo Vanoli.

Il pensiero di Di Gennaro

“Fagioli e Oulai possono giocare insieme, perché no? Sono entrambi giocatori forti e li vedo bene in un centrocampo ha due. Possono essere i due davanti alla difesa in un ipotetico 4-2-3-1, in un centrocampo a tre faccio più fatica a vederli insieme perché nessuno dei due ha gli inserimenti da mezzala, per quello ci sono Atta, Ndour e Brescianini. E vi dirò di più, io vedrei bene anche Gonçalves in quel ruolo, quello della mezzala offensiva. Insomma serve qualcuno che abbia numeri anche sotto porta e Oulai e Fagioli non li hanno mostrati per adesso”.

Paragoni

“Oulai ha vent'anni ma ha tanta personalità, altrimenti non giochi un Mondiale di quel livello. Il paragone con Kanté mi piace, io guardo ai miei tempi e penso che sia un piccolo Iachini, anche se l'ivoriano tecnicamente ha uno spessore diverso. Deve crescere nella gestione delle energie ma in questo un tecnico come Paolo Vanoli è una garanzia, anche l'anno scorso ha migliorato tanti singoli, portando comunque un risultato di squadra che non mi aspettavo quando è arrivato, ovvero la salvezza. Fagioli rimane il centrocampista più forte della rosa, la Juventus ha perso tantissimo dandolo via. Se sta bene è l'unico vero insostituibile, ma anche lui da mezzala fa un po' fatica, deve avere più campo e visione possibile. Il bello di questa Fiorentina è che ha tante scelte per cambiare il volto alla squadra, anche lì in mezzo”.