Panchinaro alla Fiorentina, non va meglio in Nazionale: com'è andato Oulai con la Costa d'Avorio

Periodo certamente non dei migliori per Christ Inao Oulai, centrocampista arrivato in estate alla Fiorentina. Dopo aver giocato le prime 3 partite di campionato, è stato messo in panchina da Paolo Vanoli (nel frattempo subentrato a Grosso) sia contro il Venezia che contro il Napoli e ha giocato solo in Coppa Italia contro il Pisa. Non l'avvio di stagione sperato a livello di club, a cui va aggiunto quanto fatto in Nazionale.

In campo con la Costa d'Avorio, ma solo per poco

Il nuovo ct Hervé Renard ha inserito Oulai nella lista dei convocati per gli impegni in programma in queste tre settimane. Il primo è andato in scena ieri sera, ovvero il match contro il Ghana valido per le qualificazioni alla Coppa d'Africa. Il centrocampista viola è partito dalla panchina, entrando solo al 72' con il risultato già sul 2-0 in favore della sua Nazionale e quindi non avendo grosse opportunità per incidere concretamente sul punteggio.

In rete un ex obiettivo viola

Mentre Oulai era in panchina in attesa di una chiamata da parte del suo ct, a fare la differenza sul campo ci ha pensato un giocatore accostato in estate anche alla Fiorentina e tornato comunque in Serie A. Si tratta di Franck Kessie, autore del 2-0 al 58' su calcio di rigore.