​​

header logo

Gli occhi della Fiorentina su Lucca. Ma c'è un club di Serie A che lo sogna più di tutti

Redazione /
Lorenzo Lucca
Lorenzo Lucca
Aggiungi FiorentinaNews.com come Fonte preferita su Google

La Fiorentina sarebbe interessata a Lorenzo Lucca. Il centravanti viene da un'esperienza molto deludente con la maglia del Napoli, seguita da un'apparizione di qualche mese ancor più insignificante con il Nottingham Forest (un solo gol e pochissime partite giocate).

Lucca, anche la Fiorentina lo segue

Ora Lucca è tornato alla base, dove incontrerà Allegri e capirà il suo futuro. Tra i club interessati sembra esserci proprio la Fiorentina, così come il Bologna, ma c'è una squadra che più di tutte segue il centravanti.

Ma si fa avanti con decisione un altro club

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, il Cagliari vorrebbe Lorenzo Lucca il prestito. L'attaccante è reputato il profilo da sogno per i rossoblù, ma prima deve parlare con Allegri.

Notizie correlate
💬 Commenti (2)