Gli occhi della Fiorentina su Lucca. Ma c'è un club di Serie A che lo sogna più di tutti
Lorenzo Lucca
La Fiorentina sarebbe interessata a Lorenzo Lucca. Il centravanti viene da un'esperienza molto deludente con la maglia del Napoli, seguita da un'apparizione di qualche mese ancor più insignificante con il Nottingham Forest (un solo gol e pochissime partite giocate).
Lucca, anche la Fiorentina lo segue
Ora Lucca è tornato alla base, dove incontrerà Allegri e capirà il suo futuro. Tra i club interessati sembra esserci proprio la Fiorentina, così come il Bologna, ma c'è una squadra che più di tutte segue il centravanti.
Ma si fa avanti con decisione un altro club
Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, il Cagliari vorrebbe Lorenzo Lucca il prestito. L'attaccante è reputato il profilo da sogno per i rossoblù, ma prima deve parlare con Allegri.
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