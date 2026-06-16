Da Napoli confermano: Lucca rimane in Serie A. Su di lui Fiorentina e altre due squadre

Sarà ancora quasi certamente Serie A per Lorenzo Lucca, attaccante del Napoli che ha giocato l'ultima parte di stagione al Nottingham Forest in Premier League.

Anche la Fiorentina

Come riporta Il Mattino, su di lui c'è l'interesse della Fiorentina, ma anche quello di Bologna e Torino. I viola sono alla ricerca di un attaccante nel caso di una partenza di uno della coppia composta da Kean e Piccoli.

Valzer delle punte

Intanto il Napoli monitora la situazione, consapevole che il valzer delle punte in Serie A potrebbe presto scatenare un effetto domino capace di ridefinire le gerarchie offensive di molte squadre rivali.