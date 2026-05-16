Lucca e il rischio di un Piccoli-bis: costi altissimi e un rendimento poverissimo anche in Premier

C'è un altro nome tra quelli ipotizzati da La Gazzetta dello Sport per l'attacco della Fiorentina del futuro: è il classicone, Lorenzo Lucca. Il centravanti è ancora di proprietà del Napoli ma ora è in prestito al Nottingham Forest, dove sta facendo fatica esattamente come in Campania. L'unico elemento a suo favore è che conosce già la Serie A.

Gli inglesi avrebbero un diritto di riscatto a 35 milioni, che non eserciteranno, ma in ogni caso il Napoli per lui pretenderà ancora cifre importanti. Un profilo insomma paragonabile a quello del Piccoli di un'estate fa: anche lui strapagato e deludente sul campo. Per Lucca in Premier è arrivata appena una rete in quattro apparizioni da gennaio in poi.