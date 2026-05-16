La Fiorentina guarda verso Salisburgo per ricostruire l'attacco: c'è un Konaté low cost in rampa di lancio

Un paio d'anni fa Karim Konaté aveva scosso il calciomercato austriaco perché sembrava poter spiccare il volo, dopo i 20 gol segnati con la maglia del Salisburgo, ad appena 19 anni. Per lui si parlava di cifre sui 25 milioni prima che il classico infortunio al crociato ne frenasse la crescita. La Gazzetta dello Sport lo accosta fortemente alla Fiorentina, come opzione per l'attacco della prossima stagione.

Il classe 2004 è rientrato a pieno ritmo a febbraio, segnando 7 gol nella seconda parte della stagione, ed è raggiungibile per una cifra sui 15 milioni. Konaté è nazionale ivoriano e in questa stagione ha fatto in tempo a giocare anche in Europa League.