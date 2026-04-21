Vanoli lo chiama fuori e Gudmundsson non gradisce. I malumori dell'islandese

Una serata tutt'altro che positiva quella vissuta a Lecce da Albert Gudmundsson. L'attaccante della Fiorentina è stato impalpabile nei 60 minuti passati in campo.

Per questo motivo è stato richiamato in panchina da Paolo Vanoli, che ha deciso di mettere al suo posto un altrettanto spento Manor Solomon.

Malumore

Un cambio questo che non è stato però gradito dall'islandese che ha espresso il suo malumore (fatto questo sottolineato anche durante la telecronaca di DAZN).

Scena simile

Una scenetta simile l'avevamo già vista la settimana scorsa nel giorno del match contro il Crystal Palace, ma almeno, c'è da dirlo, in quel caso era motivata, perché Gud stava facendo bene giovedì scorso. Stavolta non si capisce proprio che cosa abbia da lamentarsi, anche se i calciatori non sono spesso oggettivi nel valutare le proprie prestazioni.