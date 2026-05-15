Un messaggio chiaro alla squadra arriva da Vanoli e dai tifosi. Ecco cosa vogliono dire queste ultime due partite

Raggiunta la salvezza con il modesto pareggio contro il Genoa in casa, le ultime due partite contro Juventus e Atalanta assumono tutt'altro significato per la Fiorentina.

Obiettivi e punti

Se fino a poco tempo fa l'unico obiettivo era il mantenimento della categoria, adesso i punti su cui puntare sono l'orgoglio, l'atteggiamento e il rispetto della maglia.

Messaggio chiaro

Un messaggio che arriva forte e chiaro sia da Paolo Vanoli che dalla tifoseria viola, che domenica ha contestato la squadra a fine partita. Anche perché contro bianconeri e bergamaschi le sfide sono state storicamente rilevanti a livello di rivalità. Non saranno tollerate figure come quella contro la Roma. Lo scrive La Repubblica.