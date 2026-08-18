Paratici festeggia: arriva l'esordio in prima squadra per il figlio Lorenzo

E così è arrivato un momento fatidico, anche se breve, per Lorenzo Paratici, figlio quasi 18enne, del direttore sportivo della Fiorentina, Fabio.

Paratici jr in campo

Nella partita giocata contro la Cremonese dalla Sampdoria in Coppa Italia, è entrato in campo all'85' facendo dunque il suo esordio in prima squadra. Professione attaccante, fin qui si è messo in mostra grazie al suo bel ruolino di marcia nelle squadre giovanili della Sampdoria e della Roma (l'anno scorso era nella Capitale in prestito).

Debutto amaro

Giusto per la cronaca, la serata non è che sia stata però altrettanto dolce per i blucerchiati, perché la Samp è uscita sconfitta 2-0 da questa sfida ed è stata subito eliminata dalla Coppa Italia.