Mandragora rilancia la Fiorentina: “Conference obiettivo, ma prima la salvezza”

Rolando Mandragora ha parlato a Sky del momento della Fiorentina, partendo dal doppio fronte che attende i viola in questo finale di stagione: campionato ed Europa.

Il centrocampista ha ribadito il legame speciale con la Conference League, competizione che accompagna il suo percorso da quando è arrivato a Firenze.

“Ho sempre giocato la Conference da quando sono qui, ho un buon legame con questa competizione”, ha spiegato, sottolineando come il gruppo creda nella possibilità di andare avanti.

Il messaggio, però, resta molto concreto: il cammino europeo è un obiettivo importante, ma non sarà semplice.

Salvezza prima di tutto

Mandragora ha voluto mettere subito in chiaro la priorità del momento.

“In campionato non è ancora fatta per la salvezza”, ha detto, riportando l’attenzione sull’obiettivo principale della stagione.

Parole lineari, senza retorica, che raccontano bene la situazione della squadra: da una parte la voglia di continuare il percorso europeo, dall’altra la necessità di chiudere definitivamente il discorso campionato.

La Conference rappresenta quindi un traguardo aggiuntivo, qualcosa da inseguire con ambizione ma senza perdere di vista la classifica.

“Possiamo arrivare in fondo”

Nonostante la prudenza, Mandragora non nasconde la fiducia nelle possibilità della Fiorentina.

Secondo il centrocampista, il gruppo ha le qualità per giocarsi la competizione fino alle ultime fasi, pur sapendo che già il prossimo impegno si presenta molto complicato.

“Possiamo arrivare in fondo”, ha dichiarato, evidenziando il valore dell’avversario che attende i viola.

Un messaggio di fiducia, ma costruito sulla consapevolezza del lavoro da fare.

Nazionale, resta un obiettivo

In chiusura, Mandragora ha parlato anche del sogno azzurro.

La Nazionale, per lui, resta il massimo traguardo individuale.

“È il punto più alto che un giocatore possa toccare”, ha spiegato, aggiungendo che tutto passerà inevitabilmente dalle prestazioni offerte con la maglia viola.

L’idea è chiara: continuare a lavorare nel club per provare a convincere il commissario tecnico in vista di future convocazioni.