Il polpaccio dà ancora un po' di tormento a Mandragora: separazione dai compagni e niente pallone

Aveva saltato a sorpresa l'ultima sfida pre sosta contro l'Inter a causa di un problema muscolare al polpaccio, finendo addirittura in tribuna: a quasi una settimana di distanza l'infortunio di Rolando Mandragora non è ancora smaltito però.

Il numero 8 è l'unico che non si sta allenando insieme al resto del gruppo in questi minuti: per lui una separazione programmata e seduta individuale al padiglione del Viola Park. A parte ma comunque sul campo anche Brescianini e Fortini, reduce da un infortunio alla schiena.