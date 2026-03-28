Gosens carica Firenze: “Il popolo viola ci spinge, ora uniti fino alla fine”

Il pomeriggio a porte aperte al Viola Park non è stato soltanto un momento simbolico, ma una vera e propria iniezione di energia per la squadra. A confermarlo è stato Robin Gosens, che al termine dell’allenamento ha sottolineato il peso emotivo della presenza dei tifosi.

“Così tanta gente presente fa capire quanto i tifosi tengano a noi”, ha spiegato l’esterno viola, evidenziando quanto il calore della piazza rappresenti in questo momento uno stimolo ulteriore.

“Dobbiamo restare tutti uniti”

Nel suo intervento, Gosens ha insistito soprattutto su un concetto: l’unità.

Per il giocatore tedesco, la presenza massiccia dei tifosi è un messaggio forte, quasi una chiamata collettiva verso il rush finale del campionato e il cammino europeo.

“Dobbiamo stare tutti uniti adesso”, ha ribadito, definendo l’abbraccio del popolo viola come uno stimolo in più per fare bene sia in campionato sia in Conference League.

Una dichiarazione che fotografa bene il clima che si respira in casa Fiorentina: tensione, sì, ma anche rinnovata fiducia.

Verona snodo cruciale per la salvezza

Lo sguardo si sposta inevitabilmente sulla prossima sfida, quella contro il Verona, definita da Gosens una partita fondamentale.

L’esterno viola non usa giri di parole: vincere significherebbe compiere un passo pesantissimo verso l’obiettivo.

“Sarà una gara fondamentale contro una concorrente diretta”, ha detto, lasciando intendere tutto il peso specifico del match.

In gare come questa, i punti valgono più della classifica: valgono fiducia, slancio e respiro.

Fiducia ritrovata, ma guai a rilassarsi

Gosens ha poi sottolineato il lavoro svolto durante la settimana e i benefici portati dagli ultimi risultati.

La squadra, secondo il tedesco, ha ritrovato una certa leggerezza mentale, elemento decisivo in questo tipo di finale di stagione.

Ma il messaggio finale resta di massima prudenza:

“Non siamo ancora fuori dalla zona pericolo. C’è da lottare fino alla fine”.

Parole nette, che raccontano una Fiorentina più consapevole, sostenuta dalla sua gente e pronta a giocarsi tutto nelle prossime settimane.