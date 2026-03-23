Gosens esulta dopo l’Inter: “Passo dopo passo. Grande Fiorentina”

C’è soddisfazione in casa Fiorentina, ma anche quella lucidità che serve in questo momento della stagione. Dopo il pareggio contro l’Inter al Franchi, Robin Gosens affida ai social il suo pensiero, semplice ma diretto:

“Passo dopo passo. Grande Fiorentina ieri!”.

Un punto che vale molto più di uno

La partita ha raccontato di una squadra viva, capace di reagire subito al vantaggio nerazzurro firmato Pio Esposito con la risposta di Ndour. Un segnale forte, perché arrivato contro la capolista e in un momento delicato.

Gosens, uno che certe partite le conosce bene, non si limita a festeggiare il risultato, ma ne coglie il senso più profondo: la crescita.

La strada è tracciata: “Un altro passo avanti”

Il messaggio del laterale tedesco è chiaro: niente voli pindarici, solo continuità.

La Fiorentina non è ancora fuori dalla zona calda, ma nelle ultime settimane ha ritrovato solidità, spirito e soprattutto fiducia. E questo pareggio, più che un punto in classifica, è un tassello in più in un percorso che sta prendendo forma.

Mentalità nuova, obiettivo chiaro

“Passo dopo passo” non è solo uno slogan. È l’idea di una squadra che ha capito dove deve andare e come arrivarci. Senza fretta, ma senza fermarsi.

E se anche i leader dello spogliatoio iniziano a parlare così, allora sì, qualcosa è davvero cambiato.