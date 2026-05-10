Vanoli: "La famiglia Commisso mi chiese di salvare la Fiorentina e il centenario, Rocco sarebbe soddisfatto. La Viola non merita questi palcoscenici"

Un paio di battute anche a Dazn per il tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli che ha commentato la salvezza:

"La telefonata che ricevetti quando sono stato preso dalla famiglia Commisso chiese una cosa molto importante, vista la gravità della classifica: quella di salvare la squadra e il centenario. La dedica più grande è per una persona che ha costruito un Viola Park incredibile, sta costruendo lo stadio, ha avuto qualche soddisfazione in ambito sportivo. Fosse stato con noi, avrebbe la soddisfazione maggiore. E’ un pensiero a lui, alla moglie Catherine, alla famiglia. Ho portato in porto questo compito non facile però ci tenevo molto.

Da quando sono entrato la situazione è stata complicata però devo ringraziare lo staff, Ferrari che ha avuto coraggio nello scegliermi. E’ la prima volta che una squadra senza vittorie a metà stagione si salva, con due giornate d’anticipo. E’ vero che si può dare tanto di più, la Fiorentina non merita questi palcoscenici ma bisognava guardare la realtà e badare al sodo.

I fischi? I tifosi hanno diritto di farlo, ci hanno sempre sostenuto, hanno avuto un confronto coi ragazzi quando sono arrivato io. Le critiche fanno parte di questo, dobbiamo essere bravi a capirle. Rifondazione con me? Non parlo del mio futuro, voglio godermi questa impresa".