Oggi come FiorentinaNews.com abbiamo scelto di contattare il famoso giornalista Marco Civoli, con una lunga carriera da protagonista in RAI, sia come cronista che come conduttore di trasmissioni importanti quali, ad esempio, La Domenica Sportiva. Civoli ha fatto il punto a 360 gradi su questo inizio di stagione della Fiorentina.

Inizio stagionale di alti e bassi per la Fiorentina. Si aspettava una partenza più brillante per la squadra viola?

“Direi proprio di sì, anche perché la stagione scorsa doveva servire assolutamente da monito e così non sembra essere stato. La campagna acquisti estiva è stata abbastanza importante, con risultati inferiori alle attese. 9 punti in 11 partite sono davvero pochini ed ora bisogna andare a Monza assolutamente per vincere. La rosa gigliata non vale il quindicesimo posto attuale, mi aspetto quindi una risalita”.

Quale può essere la motivazione principale dei tanti gol presi? Problema di organizzazione, di singoli in generale, oppure di terzini più bravi ad offendere che a difendere?

“Un po’ tutto quello che ha detto. Sicuramente l’assenza di Pongracic è molto pesante, anche se da Dragusin ci si aspettava sicuramente tanto di più. I terzini difendono poco e male. Tutta la squadra nella fase difensiva presenta delle lacune (si difende in 10 più il portiere nel calcio di oggi), mentre nella fase offensiva la compagine gigliata sta crescendo partita dopo partita. Ma per avere successo, bisogna migliorare (e molto) anche davanti a De Gea, perché li restano dei problemi”.

Secondo lei Fagioli e Oulai possono giocare insieme?

“Difficilmente li ho visti scendere in campo assieme e credo che un motivo ci sarà, considerando anche che Ndour ha conquistato un posto da titolare fisso nella squadra base. Mi dispiace per Fagioli perché forse Oulai gli è passato davanti nelle gerarchie, anche se credo che comunque l’ex Juventus sia un calciatore che può essere utile alla causa viola. Per quanto riguarda il centrocampo, poi, attendo con ansia Atta, che fin qui non si è visto e che può dare tantissimo alla causa gigliata”.

Davanti Mateo Pellegrino, con altre caratteristiche ovviamente, può raccogliere l’eredità di Moise Kean?

“Come ha detto giustamente lei, si tratta di giocatori completamente diversi. L’argentino lo vedo ancora un po’ grezzo, onestamente ho qualche perplessità che possa valere quanto Kean, anche se ovviamente è da vedere nel lungo periodo. Si tratta di un uomo d’area, dal fisico possente. Vediamo…”.

Quale può essere un obiettivo tangibile per la Fiorentina di questa stagione?

“Innanzitutto, togliersi di dosso la polvere della zona che scotta. Siamo ancora a novembre, lo spazio per risalire qualche posizione esiste, senza però troppe velleità. Bisogna tenersi a debita distanza dalla zona calda, credo sia questo l’obiettivo giusto per la Fiorentina, considerando appunto anche il precedente spiacevole della scorsa stagione”.