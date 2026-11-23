La crescita di Franco Mastantuono alla Fiorentina viene seguita con attenzione dal Real Madrid.

Il club spagnolo è molto soddisfatto dei progressi del diciannovenne argentino, mandato in prestito a Firenze la scorsa estate. Le prestazioni in viola hanno alimentato l’interesse di mercato, mentre a Madrid si prendono tempo per decidere il suo futuro.

“Il Real non ha fretta”

A fare il punto è il giornalista spagnolo di AS José Félix Díaz, che accosta la situazione di Mastantuono a quella di Jacobo Ramón: “Il club non ha fretta di decidere il futuro di Franco Mastantuono e Jacobo Ramón, due calciatori che si stanno formando lontano dal Bernabéu e che hanno suscitato notevole interesse sul mercato”.

Bilancio positivo

Il Real continuerà quindi a seguire il percorso dell’argentino a Firenze. Il bilancio dei primi mesi in viola è positivo e il resto della stagione darà al club spagnolo altri elementi per valutare il prossimo passo.