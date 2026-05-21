“Vanoli merita conferma per quanto fatto, ma credo sarà Grosso il prossimo allenatore della Fiorentina”
Giornalista di lungo corso, il tifoso del Milan Carlo Pellegatti ha parlato a Newssuperscommesse.it, analizzando il lavoro di Paolo Vanoli sulla panchina della Fiorentina, ma non solo.
‘Vanoli? Tutto dipende da Paratici’
“Se Vanoli verrà confermato o mi aspetto cose differenti? Tutto dipende da Paratici”, ha detto Pellegatti, che poi ha aggiunto: “Vanoli ha senz’altro fatto un ottimo lavoro, tale da meritarsi anche la riconferma”.
‘Penso che Grosso…’
Quindi, il giornalista si è sbilanciato sul possibile futuro nome per la panchina gigliata nella prossima stagione: “Continuo però a pensare che possa essere Fabio Grosso il prossimo allenatore della Fiorentina”.
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