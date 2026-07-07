Casini: "Se avessero fatto fare lo stadio a Commisso, il pubblico avrebbe risparmiato 100 milioni. Se le cifre non cambiano per il Franchi..."

Il capogruppo di Casa Riformista in Consiglio regionale Francesco Casini, ex sindaco di Bagno a Ripoli, ha parlato a Radio Bruno di vari temi legati alla Fiorentina e allo stadio Artemio Franchi.

Differenze

“La strada del Viola Park è stata molto più semplice rispetto a quella dello stadio Franchi. Il centro sportivo è il frutto di un ottimo rapporto tra pubblico e privato, che ha permesso di rigenerare un'intera area, consentendo a un soggetto privato di investire. La stessa cosa si sarebbe potuta fare per il Franchi: il Comune avrebbe dovuto permettere alla Fiorentina di investire. Adesso, però, conta trovare un accordo”.

Cifre e accordi

"I 25 milioni l'anno per la concessione sono il valore commerciale individuato dal Comune. Si tratta comunque di stime ipotetiche, che saranno oggetto di una valutazione. Quello che emergerà sarà anche la durata della gestione da parte della Fiorentina, che potrebbe arrivare a 60 anni. Se le cifre non cambieranno, sarà un problema. Detto ciò, avevamo un privato disposto a investire risorse proprie, ma è stata fatta una scelta diversa. La Fiorentina avrebbe costruito uno stadio migliore e il pubblico avrebbe risparmiato 100 milioni di euro. Adesso guardiamo al futuro: serve un compromesso tra Comune e Fiorentina".