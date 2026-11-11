Failla: “La rivoluzione di Paratici non sta dando i frutti desiderati. A gennaio servono almeno quattro acquisti”

Il giornalista RAI Fabrizio Failla ha parlato a News.superscommesse.it, offrendo una propria visione dell’operato estivo della Fiorentina e del nuovo corso dirigenziale targato Fabio Paratici.

’Squadra rinforzata, ma…’

"Lo dicono i numeri che la rivoluzione di Paratici non sta dando i frutti desiderati. La squadra è stata senz’altro rinforzata, ma a segmenti, poi c’è stato un calo importante di De Gea, che forse era prevedibile. La fascia sinistra è debole, tanto che pure il Venezia ha messo in difficoltà i viola da quella parte, nonostante la vittoria ottenuta”.

’Servono difensore centrale, centrocampista e…’

“A gennaio non ci sarà bisogno di fare una rivoluzione della portata di quella estiva, ma di effettuare ancora diversi acquisti sì. In particolare: un centrale di difesa, un centrale di centrocampo, un terzino sinistro e un’alternativa a De Gea".