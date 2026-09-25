Valcareggi: "Cessione di Kayode da licenziamento immediato. Favasuli? Qualcuno disse che non era da Fiorentina"

Il procuratore e tifoso della Fiorentina Furio Valcareggi ha parlato così a Lady Radio: “Cedere Kayode fu un errore imperdonabile, poi per 17 milioni che nel calcio di oggi valgono il giusto. E' vero che c'era Dodo, ma è sempre stato un calciatore altalenante. Un altro caso è Favasuli, uno sul quale alcuni dicevano che non aveva futuro e che non era da Fiorentina. Adesso è protagonista nel Napoli, ma ci sta commettere un errore di valutazione su un ragazzino".

“Sento fiducia adesso”

Poi ha ribadito: “Dare via Kayode, invece, è da licenziamento immediato: se lo avessero tenuto avrebbe triplicato il suo valore. Sento una maggiore fiducia nell'ambiente, nonostante la partenza difficile adesso mi sembra che ci sia il sereno e che la tempesta sia finalmente passata”.