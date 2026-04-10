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Corriere dello Sport-Stadio: Il volto della serata nera della Fiorentina

Redazione /
Corriere dello Sport-Stadio

Il Blackout” scrive il Corriere dello Sport-Stadio in copertina in riferimento alla prestazione della viola. Il quotidiano sportivo poi continua nel sottotitolo “Fiorentina al buio, travolta dal Crystal”. 

Pagine 6-7

Viola, all'inferno di Crystal” scrive a tutta pagina il corriere, che poi continua nell'occhiello “ Non c'è quasi mai partita al Selhurst Park". Di spalla poi il consueto editoriale di Polverosi dal titolo: “Una notte sbagliata”. 

Pagina 9

Nell'ultima pagina dedicata ai colori viola il quotidiano si concentra sulla prestazione di Roberto Piccoli, acquisto più oneroso dell'estate viola che però non ha mai convinto fino in fondo: “Piccoli flop. Roberto è il volto della serata nera della Fiorentina”. 

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