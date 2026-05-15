In palio solo la dignità: due partite inutili non possono e non devono far rivalutare i calciatori della Fiorentina

La Fiorentina ha un unico obiettivo in vista delle partite con Juventus e Atalanta: non fare figuracce. Non è questione di punti o di classifica (se sarà record negativo, o score peggiore di quello di Iachini, francamente ci interessa il giusto), ma di pura e semplice dignità. Per i tifosi viola, che già tanto hanno dovuto sopportare in questa sciagurata stagione, assistere a prestazioni come quella di Roma sarebbe davvero troppo.

Che non si parli di rivalutazione

Le prossime due partite, inoltre, non possono e non devono cambiare la valutazione di certi calciatori. Ciò che abbiamo visto finora è già abbastanza per giudicarli, e per capire da chi si può ripartire e da chi no. Riscatti, conferme e cessioni non possono dipendere da 180 minuti che per la Fiorentina non metteranno in palio niente. Difficile spiegarlo a chi un anno fa si sbrodolava per la vittoria contro un Bologna in vacanza dopo la vittoria della Coppa Italia, ma tant'è…