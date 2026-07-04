Palmieri: "Thorstvedt? Il Sassuolo vuole trattenere i migliori, ma conosciamo il mercato e le sue dinamiche..."

Intervenuto al margine della conferenza stampa di presentazione di Alberto Aquilani come tecnico del Sassuolo, il DS neroverde Francesco Palmieri ha risposto alle domande dei cronisti, soffermandosi in particolare sul calciomercato e sulle sue dinamiche.

“Vogliamo trattenere i migliori”

"So cosa può servire a questa squadra, ma il mercato a volte non è prevedibile. La storia del Sassuolo dice che quando vende i giocatori va sempre a ritrovare calciatori molto forti. Ci sono delle caratteristiche di giocatori presenti in rosa che sono importanti e che mi auguro possano rimanere, ma il mercato purtroppo è così. So di avere alle spalle una proprietà che si farà trovare pronta".

Tanti intrecci con la Fiorentina

Per la Fiorentina sono tanti i nomi provenienti dai neroverdi in ballo, a cominciare da Kristian Thorstvedt, per cui pare che Fiorentina e Sassuolo siano sempre più vicini a trovare un accordo. Da segnalare, inoltre l'ammissione di Christian Volpato che, interpellato a Diretta.it, ha ammesso di ritendere la Fiorentina un top club ed una buona scelta da parte di Fabio Grosso. Per entrambe le trattative sono attesi sviluppi nei prossimi giorni.