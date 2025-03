Sarà un Diego Armando Maradona tutto esaurito per Napoli-Fiorentina. E intanto l'ONMS "apre" la trasferta ai tifosi viola

Mancano pochi biglietti rimasti per Napoli-Fiorentina, gara in programma domenica alle 15.00 al Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. Lo stadio partenopeo sarà tutto esaurito, con il tifo azzurro che vede la possibilità di rincorrere il quarto scudetto nella corsa con l'Inter.

Intanto l’Osservatorio sulle manifestazioni sportive ha dato il via libera ai tifosi viola, che potranno prendere parte al match senza restrizioni. Questo quanto si legge: "Vendita dei tagliandi per i residenti nella Regione Toscana esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva "A.C.F. Fiorentina", ad esclusione dei sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva A.C.F. Fiorentina, ad esclusione dei sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva S.S.C. Napoli, che potranno acquistare i tagliandi per gli altri settori dello stadio".