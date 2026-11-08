Campaniello: "Felice di essere tornato con il gol. Niente drammi, rimbocchiamoci le maniche e andiamo avanti"

Thomaas Campaniello, attaccante della Primavera della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali viola dopo la sconfitta di oggi per 2-3 in casa contro il Como arrivata nonostante una sua doppietta.

Fiducia nonstante il ko

"Sicuramente sono felicissimo di essere rientrato con il gol. Sono rientrato menomale in partita, piano piano con tutto il lavoro che sto svolgendo in allenamento. Per il risultato non c'è da preoccuparsi, ci sta di perdere una partita e far male. Ci rimbocchiamo le maniche e andiamo avanti".

Vicinanza da tecnico e società

"Sono arrivato proprio l'ultimo giorno di mercato qui a Firenze. Putroppo ho avuto un problema alla schiena e sono dovuto stare fermo un mese, però qui mi hanno curato molto bene e mi sono stati molto vicini. Anche il mister, la società, il direttore e tutti gli altri: mi hanno messo nelle migliori condizioni e ho fatto bene grazie a loro".

