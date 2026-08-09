Il grande vantaggio sulla Juve per Pellegrino: la Fiorentina offre la formula giusta. Resta solo uno sconticino da strappare

Se in una prima fase la Juve sembrava voler fare sul serio per Mateo Pellegrino, i bianconeri sono stati poi facilmente scalzati dal pressing della Fiorentina sull'argentino: a fare la differenza è soprattutto la formula con cui il club viola ha deciso di puntare sul classe 2001. Non un prestito, come era nelle intenzioni della Juve, ma un acquisto a titolo definitivo. Magari non immediato ma tuttalpiù legato ad un obbligo di riscatto.

L'ultimo sconticino

Come riportato da Repubblica, la Fiorentina vorrebbe strappare un piccolo sconto dai 30 milioni di base richiesti dal Parma. La questione non dovrebbe mettere però in dubbio un affare già impostato e che attende solo la luce verde, quando la società viola avrà perfezionato la cessione di Piccoli al Bologna.