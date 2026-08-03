Espì: "La Fiorentina ci stava mettendo in difficoltà e allora Mourinho mi ha detto..."

Nella partita di sabato scorso tra Fiorentina e Real Madrid, è arrivato, tra le altre cose, anche l'esordio con le merengues di Carlos Espì.

“Esperienza unica”

"È stata un'esperienza unica debuttare con il Real Madrid - ha detto l'attaccante - Un grandissimo onore e sono molto felice. È incredibile quello che mi è successo in soli due giorni: ho firmato, mi sono allenato e poi l'esordio".

Le indicazioni di Mourinho

“Visto che eravamo in parità e la Fiorentina ci stava mettendo in difficoltà, mi ha detto di stare in area, cercare di controllare la palla e giocare negli spazi. Poi di dare il massimo”.