Fabbian affossa Sarri: clamorosa debacle dell'Atalanta contro il Parma. La nuova CLASSIFICA di Serie A
Nel posticipo del lunedì sera l'Atalanta viene sconfitta tra le mura amiche con un sonoro 0-3 dal Parma.
La cronaca della gara
Ad aprire le danze per i crociati è il giocatore prestato dalla Fiorentina Fabbian con un colpo di testa in area al 41'. Nel secondo tempo al 47' Zappacosta devia in porta il pallone nel tentativo di anticipare su Tourè commettendo autogol, mentre al 58' è Lontani a siglare il terzo gol servito ancora da Fabbian. Brusco stop per l'Atalanta che non trova mai il modo di riaprire la partita.
Come cambia la classifica di Serie A
Con questa vittoria Gilardino ottiene la prima vittoria da allenatore dei ducali e sale a 8 a fare compagnia alla Fiorentina, mentre l'Atalanta guidata da Sarri resta a quota 11.
La nuova classifica di Serie A: Lazio 28, Inter 25, Roma 24, Como 23, Milan 21, Frosinone 20, Juventus 17, Napoli 14, Bologna 14, Genoa 13, Cagliari 13, Torino 13, Atalanta 11, Lecce 9, Parma 8, Fiorentina 8, Sassuolo 8, Monza 7, Udinese 5, Venezia 3.