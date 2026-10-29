Sarri: "Grande avvio della Fiorentina, ma abbiamo costruito bene. Hanno poi approcciato la ripresa meglio di noi, gli va dato merito"

Il tecnico dell'Atalanta Maurizio Sarri ha commentato il pareggio ottenuto contro la Fiorentina per 2-2 a DAZN: La Fiorentina è partita bene, ma poi dopo un quarto d'ora noi abbiamo giocato e costruito bene. Abbiamo tante assenze e c'è da ritrovare un po' di compattezza, ma siamo una squadra viva rispetto ad altre partite tristi che abbiamo giocato. In un periodo difficile c'è da accontentarsi anche di un pareggio".

Sul secondo tempo

Sarri ha proseguito: “Nel secondo tempo la Fiorentina attaccava nella curva dei loro tifosi, l'approccio non è stato semplice, ed è stato anche merito loro”.

Sugli infortunati

Poi ha aggiunto: “Abbiamo tanti infortunati, la situazione è sempre più complicata ma cerchiamo di fare sempre le nostre partite”.