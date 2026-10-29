Sarri: "Per essere due squadre in dificoltà ho visto una bella partita. La Fiorentina..."

L'allenatore dell'Atalamta, Maurizio Sarri, è contento del pareggio ottenuto contro la Fiorentina.

“Per essere due squadre in difficoltà io ho visto una bella partita. La Fiorentina ci ha messo sotto nel primo quarto d'ora, poi è stata una partita intensa, aperta e godibile e per me questa è tanta roba”.

Un punto guadagnato o due punti persi?

“Ci poteva stare di tutto. Dopo il 2-2 ho avuto la sensazione che potevamo vincerla. Il risultato deve essere accettato dalle due squadre ed entrambe le formazioni devono essere contente delle prestazioni”.

Il momento

“Il momento è da sopravvivenza, quindi prendiamo il punto e andiamo a casa”.