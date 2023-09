Niente da fare per Alexis Sanchez, ma Inzaghi potrà già puntare su due innesti dell'ultim'ora di mercato

Alexis Sanchez, nonostante l'assenza di lunedì scorso a Cagliari, salterà anche la sfida di questo pomeriggio contro la Fiorentina. Le condizioni fisiche del Niño Maravilla, come riportato da Sport Mediaset, sono precarie ed è molto in ritardo rispetto ai suoi compagni di squadra, per questo non è stato convocato da Simone Inzaghi.

Storia diversa per quanto riguarda invece Davy Klassen e Benjamin Pavard che a distanza di neanche una settimana dal loro arrivo a Milano hanno strappato la loro prima convocazione. Entrambi potrebbero essere impiegati a gara in corso contro la squadra di Vincenzo Italiano.