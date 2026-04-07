Giraldi: "Paratici percorra la strada che porta all'Inghilterra per rinforzare la Fiorentina. Solomon buona operazione. E sul Crystal Palace..."

L'ex direttore sportivo di Watford e Nottingham Forest, Filippo Giraldi, è intervenuto su Lady Radio per parlare del prossimo impegno della Fiorentina in Conference contro il Crystal Palace.

“E' una squadra quella londinese che ha un allenatore (Glasner ndr) di alto livello che ha già annunciato il suo addio a fine stagione e che andrà in una squadra di primo piano. Anche il Bayern Monaco l’aveva scelto prima di virare su Kompany, dopo il no arrivato dal Palace”.

“Crystal Palace avversario più forte”

E poi: “E’ evidente che il Crystal Palace è l’avversario più significativo che la Fiorentina potesse trovare in questa competizione. Mi ha sorpreso il cammino in Conference non facile dei londinesi, forse per eccessiva sottovalutazione degli avversari. Selhurst Park? E’ un vecchio stadio, non è grande, dove c’è una tifoseria organizzata e che si fa sentire”.

“Solomon buona operazione”

Su Solomon: “Certi giocatori se si muovono a gennaio ed hanno determinate qualità, è perché o non trovano continuità dal punto di vista tecnico o fisico. Ha avuto un buon impatto e in alcune partite ha aiutato la Fiorentina. Contestualmente è stata una buona operazione".

Paratici e la Premier

Infine su un possibile canale di mercato aperto tra Paratici e la Premier League, Giraldi ha detto: “Mi auguro che venga intensificato perché ci sono qualità tecniche e atletiche superiori in quel campionato rispetto a quelle che troviamo in Italia, magari arrivando ad intercettare quegli elementi che hanno voglia di rilancio. Mi auguro che Paratici possa percorrere questa strada”.