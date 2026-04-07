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Ventuno giorni senza partite e un viaggio tra le montagne austriache: un insolito modo per preparare la sfida con la Fiorentina

Calabrone Viola /
Oliver Glasner

Il Crystal Palace ritornerà in campo contro la Fiorentina in Conference a distanza di 21 giorni dal suo ultimo incontro che è stato quello nella stessa competizione contro l'AEK Larnaca, squadra cipriota battuta solo dopo i tempi supplementari. 

Tutto questo spazio senza gare è un qualcosa di incredibile di questi tempi, specialmente per una squadra inglese visto il sovraffollamento di gare che c'è Oltremanica. 

Giro in montagna

In questo periodo il tecnico, Oliver Glasner, si è permesso perfino un giretto sulle montagne austriache, ovvero casa propria per lui che è originario di Salisburgo, per rilassarsi prima di questa doppia sfida. 

Un vantaggio per i viola?

Tornare in ritmo partita dopo tutto questo tempo non sarà facilissimo per la sua squadra: che possa essere un vantaggio per la Fiorentina

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