Floro Flores: "L'emozione di avere avuto mio figlio accanto è unica. Fiorentina squadra da Champions"

“L’emozione di avere avuto mio figlio (che era raccattapalle ndr) accanto è unica. Gioca con la Fiorentina e, devo dirlo, mi sono emozionato”. Il racconto è quello dell'allenatore del Benevento, Antonio Floro Flores, al termine della gara persa contro i viola.

"Sono onesto, mi è uscita una lacrima e spero che un giorno possa giocare davanti a questa tifoseria che è straordinaria".

Poi ha aggiunto: “Ruberei volentieri Oulai ai viola, perché è veramente forte. Avevamo di fronte una squadra che è stata costruita bene e secondo me lotterà per un posto Champions, almeno questo è quello che mi auguro per questa squadra. Kean? Ha fatto un gol fuori dalla norma".