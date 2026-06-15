La Fiorentina lo vende e lui diventa MVP stagionale al Benevento: che annata per Favasuli!

Potrebbe rivelarsi più amara del previsto la cessione della Fiorentina a titolo definitivo della scorsa estate di Costantino Favasuli, terzino classe 2004, al Benevento.

La stagione

Il giocatore ex viola ha svolto una grande stagione in Serie B ed è stato votato dai tifosi giallorossi come miglior giocatore della squadra che si è fermata a un passo dalla Serie A, sconfitta solo dal Monza in finale playoff.

𝙋𝙡𝙖𝙮𝙚𝙧 𝙊𝙛 𝙏𝙝𝙚 𝙎𝙚𝙖𝙨𝙤𝙣 🎖️



Una stagione da incorniciare per Favasuli!⁰I vostri voti hanno premiato Costantino come MVP giallorosso della stagione 25/26 👏💪#AvantiAquile 🟡🔴 pic.twitter.com/rWT9mChmy0 — U.S. Catanzaro 1929 (@USCatanzaro1929) June 15, 2026

Il futuro di Favasuli

Si è parlato anche di un suo possibile ritorno in viola, che ha il 50% di incasso sulla prossima cessione (e che quindi potrebbe acquistarlo a metà prezzo, ma attualmente si tratta solo di voci. Il giocatore recentemente ha detto: “Il futuro di Favasuli non lo so, io sono un giocatore del Catanzaro, ora penso a farmi un po’ di vacanze perché è stata una stagione lunga e faticosa, però sono contento qua a Catanzaro”.