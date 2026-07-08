Roggi: "Annata sfortunata, la rosa viola non è da buttare. Grosso è uno che si fa rispettare"

L'ex calciatore della Fiorentina Moreno Roggi è intervenuto durante la trasmissione Salotto Viola di Italia 7 per parlare dell'attuale rosa della squadra gigliata e del mercato di Fabio Paratici.

La rosa della Fiorentina

“La rosa viola non era da buttare via, è stata un’annata sfortunata - ha detto Roggi, che poi è sceso più nel dettaglio - Mi auguro Parisi torni presto, perché la Fiorentina ha trovato un giocatore di grandissimo livello. Con la permanenza di De Gea e un ritorno alle prestazioni del primo anno di Kean, questa squadra può fare buone cose. Seguirei le direttive di Grosso: Thorstvedt mi piace molto, e anche Volpato, calciatori che l’allenatore della Fiorentina ha avuto a Sassuolo”.

Le capacità di Grosso

L'ex viola ha poi parlato del nuovo allenatore: "Grosso è entrato nella testa dei giocatori a Sassuolo, è uno che si fa rispettare e stimare per il tipo di gioco che dà alla squadra. Un allenatore, quando si fa stimare, significa che è in grado di ottenere il 100% dai giocatori. Al di là dei moduli, la componente psicologica è essenziale.