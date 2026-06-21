Derby dell'appennino sul mercato! Il Bologna prova a mettere un "doppio" bastone fra le ruote ai viola
Fiorentina e Bologna sono protagoniste di un vero e proprio scontro di mercato in questo inizio estate. I viola e i rossoblù stanno trattando gli stessi calciatori, dando vita ad un derby dell'appennino che non si gioca sul campo.
Sfida di mercato
I felsinei sembrano aver fatto passi in avanti per Fabio Miretti e Joao Mario, due giocatori accostati con insistenza anche alla Fiorentina per rinforzare il centrocampo e sostituire il partente Dodò.
Uno sguardo a Bologna
Ma non è finita qui. Nel caso in cui il Bologna riuscisse a scippare Joao Mario ai viola, Fabio Paratici potrebbe infatti provare ad acquistare Emil Holm proprio dagli emiliani.
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