Derby dell'appennino sul mercato! Il Bologna prova a mettere un "doppio" bastone fra le ruote ai viola

Fiorentina e Bologna sono protagoniste di un vero e proprio scontro di mercato in questo inizio estate. I viola e i rossoblù stanno trattando gli stessi calciatori, dando vita ad un derby dell'appennino che non si gioca sul campo.

Sfida di mercato

I felsinei sembrano aver fatto passi in avanti per Fabio Miretti e Joao Mario, due giocatori accostati con insistenza anche alla Fiorentina per rinforzare il centrocampo e sostituire il partente Dodò.

Uno sguardo a Bologna

Ma non è finita qui. Nel caso in cui il Bologna riuscisse a scippare Joao Mario ai viola, Fabio Paratici potrebbe infatti provare ad acquistare Emil Holm proprio dagli emiliani.