Niente numero e con la valigia in mano: da Benassi a Munteanu, le partenze imminenti di casa Fiorentina

C’è chi non si è neppure visto per il ritiro al Viola Park, chi invece si è giocato le proprie carte alla Fiorentina, ma senza successo. Nella lista dei partenti in casa viola ci sono nomi di vario tipo, dai giovani attualmente (e forse definitivamente…) fuori dal progetto della Fiorentina, a calciatori ormai da tempo in esubero. All’assenza dagli allenamenti si aggiunge anche la mancata assegnazione del numero di maglia, chiaro segnale di imminente partenza.

Ha lasciato Firenze nello scorso mercato invernale Marco Benassi, che in maglia viola non ha più spazio da tempo. Dopo l’ultima esperienza in prestito alla Cremonese si attende di sapere dove si sposterà il classe ’94. Lo scorso anno Benassi aveva il numero 24, ora rimasto vuoto nella rosa gigliata.

Non farà parte della rosa viola il romeno Munteanu, verso il ritorno al Farul Constanta. Il 2002 cresciuto nel Vitoruul è pronto a tornare nel club con cui si è laureato Campione di Romania nella passata stagione, e con cui potrà trovare spazio anche nel Playoff di Conference League.

I mancini classe 2002 Dalle Mura e Corradini partiranno ancora, col secondo che deve però prima rinnovare il contratto con la Fiorentina. Dalle Mura è stato l’ultimo a scegliere la maglia numero 6, prima di partire direzione Spal. Corradini è pronto ad accasarsi allo Spezia, salendo di categoria dopo l’esperienza in C alla Pro Vercelli.

È corsa a due tra Brescia e Lecco per Gabriele Gori, che vuole rimanere in Serie B dopo l’ultimo prestito alla Reggina. Il centravanti mancino attende di trovare una collocazione e ha rifiutato più di una proposta dalla Serie C, tra cui Arezzo e Catania.