Bucchioni: "Spese enormi della Fiorentina, alla proprietà brucia ancora l'anno scorso. Milan matto a non tenere Jimenez"
Il direttore di Italia 7, Enzo Bucchioni, su Radio Bruno ha parlato dell'attuale mercato della Fiorentina, sottolineando alcuni aspetti.
“Parallelismo coi Della Valle”
“Paratici sta operando al meglio andando a prendere i giocatori giovani - ha detto - La spesa è ingente perché siamo intorno ai cento milioni. C’è un impegno economico enorme, evidentemente quello che è successo l’anno scorso brucia ancora alla proprietà. Sembra di rivedere un parallelismo con il 2012 e quello che è successo con i Della Valle e Montella allora”.
“Ma questi sono matti…”
Su Jimenez: “Quando l’ha dato via il Milan l’anno scorso ho pensato: “Ma questi sono matti”. Ha una testa un po’ particolare, ma può giocare in tanti ruoli non è stato tenuto solo per aver litigato una volta con Allegri".
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