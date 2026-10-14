Graziani: “Vanoli deve chiedere spiegazioni alla squadra. Non rimpiango Mandragora, Fagioli può essere un leader se…"

A Radio Bruno è intervenuto Ciccio Graziani per parlare di della situazione di casa Fiorentina. L’ex attaccante viola si è soffermato anche su vari singoli.

‘O l’allenatore non sa motivare i giocatori, oppure…’

"Sugli approcci ci sono due chiavi di lettura: magari è l'allenatore che non sa motivare a dovere i giocatori, oppure è colpa loro che non sanno mettere in campo quello che lui dice e bisogna capirsi. Se fossi Vanoli chiederei spiegazioni alla squadra. Lui si è preso le colpe, ma fino a un certo punto. Le qualità tecniche sono più difficilmente migliorabili, ma l'approccio non lo si può sbagliare così. Se gli altri sono più bravi ok, ma sabato la Fiorentina ha sbagliato approccio. Se i giocatori sono tornati tardi dalle nazionali, basta parlarci e chiedere come stanno. Se ti danno l'ok e poi non riescono a tenere il livello, si sostituiscono e la volta dopo non si sbaglia."

‘Non rimpiango Mandragora’

“Fagioli non è scarso come dicono, in Nazionale ha fatto bene in una posizione diversa di Firenze ovvero da mezzala, forse era pure merito di chi aveva vicino, ma comunque è un giocatore forte che deve solo fare un salto per essere un leader. Mi piacerebbe che fosse più dentro l'azione, si facesse vedere un po' di più. Lui se sta bene gioca, senza dubbio, bisogna capire se riesce a fare questo salto di qualità. Hanno scelto di dare via Mandragora e non va rimpianto, sosteniamo chi c'è perché su chi è stato ceduto non va detto più niente. Hanno deciso di cederlo e ora abbiamo questi, quindi bisogna sperare che facciano bene."