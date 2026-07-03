Pedullà: "Contatti in corso tra Sassuolo e Fiorentina per trovare un accordo, ma su Thorstvedt ci sono altri due club..."

L'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha fornito ulteriori informazioni sulla trattativa fra la Fiorentina e il Sassuolo per il centrocampista Kristian Thorstvedt. In queste ore le due società stanno cercando di raggiungere un accordo, ma i viola non sono i soli a volere il calciatore.

La volontà del calciatore

Il centrocampista norvegese è una precisa richiesta del nuovo tecnico gigliato Fabio Grosso. Dal canto suo anche il giocatore vorrebbe seguire l'ex allenatore neroverde a Firenze. Come rivelato da Alfredo Pedullà, su di lui ci sono però altri due club.

L'inserimento di due club

Questo il post sul proprio profilo X dell'esperto di mercato: “Fiorentina-Thortvedt pista calda. Il centrocampista ha altre due offerte, ma confida di raggiungere Grosso presto. In corso contatti tra i club per trovare accordo.”