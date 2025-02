L'Inter intanto preferisce Zalewski all'ennesimo ritorno di Biraghi e il grande sogno del capitano sfuma così

Non ha mai nascosto la sua passione nerazzurra Cristiano Biraghi, ancora in cerca di una sistemazione dopo la rottura con Palladino e un'estromissione dai convocati che ormai va avanti da tempo. L'ipotesi di un ritorno, il terzo, a Milano però è sfumata nelle ore scorse perché l'Inter ha scelto Zalewski: Biraghi è sempre stato il piano B, come riporta La Gazzetta dello Sport. Intanto per questioni di età (33 anni quest'anno) e poi per la maggior polivalenza del polacco, che rinnoverà con la Roma prima di partire per Milano. Sogno sfumato dunque per il capitano della Fiorentina, a cui restano solo sei mesi di contratto e tre giorni per trovare una nuova sistemazione.