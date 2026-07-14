La Fiorentina piazza un (altro) colpo giovanissimo: arriva un classe 2010 dal Tau - FOTO

Il mercato della Fiorentina è in una fase concitata, soprattutto in entrata. E il discorso non cambia a livello giovanile, dove il club viola è molto attivo e sta rinforzando le varie rose. In particolare, quella dell'Under 17 sarà affidata a mister Enrico Cristiani (che fa dunque il salto dall'Under 16) dopo l'addio di Stefano Guberti, che ha raggiunto le fasi finali del campionato.

Mercato viola molto attivo, anche a livello giovanile

Ora è arrivato un altro rinforzo classe 2010 sul mercato. Si tratta di Cristian Hussey, centrocampista offensivo protagonista con le selezioni giovanili del Tau Altopascio, società di primaria importanza nel panorama del calcio giovanile toscano. Dopo tre stagioni nel club, il ragazzo è passato ufficialmente alla Fiorentina e si inserirà nella rosa dell'Under 17. Si è già recato in sede al Viola Park e ha firmato il contratto in viola.

Ecco Hussey dal Tau Altopascio

Ecco la foto di Hussey che firma per la Fiorentina: