Galloppa: "Contro il Sassuolo sarà molto complicato, ma vogliamo vincere: ci brucia ancora la sconfitta in Coppa Italia"
Questo pomeriggio il tecnico della Primavera della Fiorentina Daniele Galloppa, alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, ha parlato ai canali ufficiali del club. Questo i temi trattati dall'allenatore:
“Domani sarà sicuramente una partita molto difficile, lo dice la storia: ci aspettiamo una sfida molto complicata, anche se lo sono spesso tutte. Dobbiamo continuare a noi stessi e al nostro lavoro, provando a fare una grande partita e basta. Sappiamo che momento stanno vivendo loro, e quale invece è il nostro, ci giocheremo una partita cercando di fare del nostro meglio. Credo che l'aspetto tattico incida molto per quella che è la nostra proposta di calcio, ma anche di quella del loro mister: probabilmente sono loro ad avere qualche vantaggio in piu".
“Probabilmente contro il Sassuolo meritavamo qualcosa di piu”
Ha anche aggiunto: "Devo comunque esser lucido e analizzare il perche non siano arrivati risultati ultimamente contro di loro. In Coppa Italia strameritavamo di vincere, avevamo fatto una grandissima partita. Mentre all'andata abbiamo pareggiato a tempo scaduto. Se devo analizzare le partite da allenatore, devo dire che forse meritavamo di vincerle entrambi. Non è però un caso che non sia andato cosi perchè loro sono una squadra brava a stare in partita fino all'ultimo”.
“Non meritavamo assolutamente di perdere contro di loro in Coppa Italia"
Ha poi parlato di motivazioni: “La nostra motivazione è altissima perchè siamo riusciti a riconquistarci la vetta del campionato ritrovando il primo posto: siamo a sei partite dalla fine e una motivazione piu grande di questa non esiste. A me personalmente, ma credo a tutti, sia bruciata molto la sconfitta contro di loro in Coppa Italia per come è venuta ma perche tenevamo molto ad arrivare fino infondo anche in questa stagione. Il calcio però è anche questo e ora non ci resta che pensare alla partita di domani”.
“Ecco cosa chiedo ai miei ragazzi”
Ha poi concluso: “Il modo in cui cerchiamo di arrivare ai nostri obiettivi mi sta rendendo molto orgoglioso. Non abbiamo segreti, ma i ragazzi hanno dimostrato di avere un'identità forte e la mentalità di una squadra che non aspetta le cose ma se le va a prendere: è una cosa che cerco di trasmettere sempre, e credo che loro lo dimostrino sempre in campo. Il modo in cui cerchiamo di vincere è la nostra linea guida. Vorrei vedere una squadra propositiva che cerca di far la partita, una squadra matura che ha capito cosa deve fare in campo”