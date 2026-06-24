In casa Fiorentina proseguono le valutazioni per la porta. E sul tavolo finisce anche un giovane talento croato
Fabio Paratici. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
I nomi di Mandas e Falcone sembrano al momento i più quotati per la porta della Fiorentina, qualora Paratici decidesse davvero di chiudere in anticipo il rapporto con De Gea (lo spagnolo ha ancora due anni di contratto). Il ds viola si guarda intorno, monitorando anche profili diversi tra loro.
Scommessa per il futuro
Uno di questi, riporta TMW, è Domagoj Ivan Maric, ventenne croato di proprietà del Rijeka e finito nel mirino di varie club dopo una stagione di altissimo livello in prestito al Karlovac. Un'operazione che per la Fiorentina potrebbe rappresentare una scommessa, in attesa di capire se Martinelli potrà davvero diventare il futuro portiere viola oppure se, alla fine, il club prenderà altre strade.
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