Arrivano conferme dall'Inghilterra: "La Fiorentina si è inserita per Mandas, tutto fermo tra Lazio e Bournemouth"

Arrivano conferme sull'interesse della Fiorentina per Christos Mandas, portiere greco della Lazio classe 2001.

Voci dall'Inghilterra

Dopo le indiscrezioni giunte dalla capitale, anche l'esperto di mercato d'oltremanica Ben Jacobs ha confermato l'inserimento del club viola nella corsa per l'estremo difensore ellenico, che vedrà a fine mese scadere il contratto del suo prestito al Bournemouth.

Tutto fermo

Lo stesso Bournemouth vorrebbe tenere con sé il giocatore, ma al momento si parla solo di un possibile affare in prestito che la Lazio non accetta. Anche per questo i colloqui tra capitolini e inglesi sono al momento fermi e senza passi avanti.