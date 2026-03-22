La formazione ufficiale della Fiorentina Primavera: Braschi torna al centro dell'attacco. Si rivede Keita dal primo minuto

La gara di oggi in casa del Cagliari che la Fiorentina Primavera si appresta a giocare è stata definita dal tecnico Daniele Galloppa una “prova di maturità”, dato che è l’occasione per riprendersi la vetta classifica dopo il pareggio per 1-1 di neanche una settimana fa contro la Roma. Il fischio d’inizio contro i rossoblù è in programma per le 11, e l’allenatore viola, tornato dalla squalifica, ha scelto il suo undici di partenza.

Le scelte di Galloppa

Dopo le convocazioni in prima squadra torna Braschi ad essere il riferimento centrale dell'attacco. In porta confermato Fei, con capitan Trapani sulla destra e Sturli sulla fascia sinistra: al centro ci sono ancora Kospo e Sadotti. In mediana torna titolare dopo tanto tempo Keita. Non c'è Balbo aggregato con i grandi.

Le formazioni ufficiali

Cagliari (4-3-3): Kehayov; Tronci, Malfitano, Trepy, Cogoni; Grandu, Sulev, Mendy; Franke, Russo, Raterink.

Fiorentina (4-3-2-1): Fei; Sturli, Sadotti, Kospo, Trapani; Montenegro, Deli, Keita; Puzzoli, Atzeni; Braschi