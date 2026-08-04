Dal Portogallo spunta un nome nuovo per la fascia sinistra, ma ora le priorità della Fiorentina sono altre

Dopo l'arrivo di Valdepenas, in casa Fiorentina sono in corso valutazioni in merito al ruolo di terzino sinistro. Al momento infatti l'unica vera alternativa è Parisi, che però è ancora alle prese con l'infortunio al legamento crociato.

Un nome nuovo dal Portogallo

Intanto dal Portogallo arriva un'indiscrezione secondo cui la Fiorentina avrebbe chiesto informazioni per Francisco Moura. L'esterno sinistro, riporta A Bola, è in uscita dal Porto e - ironia della sorte - è cercato anche dal Deportivo A Coruna (prossimo avversario in amichevole della Fiorentina). Arrivato nel 2024 al Famalicao, Moura ha svolto un'ottima prima stagione e l'anno scorso, pur giocando meno con Farioli, ha collezionato comunque 32 presenze condite da tre gol e due assist.

Altre priorità

Ad ogni modo, al momento, le priorità della Fiorentina sono altre. Grosso punterà molto su Valdepenas e comunque, in caso di bisogno, sia Viery che Ranieri possono ricoprire il ruolo di terzino sinistro soprattutto se sulla fascia opposta giocasse un esterno di grande spinta come Jimenez.